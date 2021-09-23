Готовность дорожной техники к зимнему сезону составляет 87 %

В рамках подготовки дорожно-эксплуатационного комплекса Кузбасса к работе в осенне-зимний период исправны и готовы 1263 (87 %) единицы специализированной техники, на ремонте и переоборудовании на зимнее содержание находится 196 (13 %) машин. Общий подвижной состав специализированной техники составляет 1459 машин.

«Зима в Кузбассе начинается рано, и это самый сложный период для эксплуатации дорог и организации дорожного движения. Сейчас нужно подготовить технику для бесперебойной работы дорожных служб, укомплектовать кадровый состав. Главам муниципальных образований поручаю уделить особое внимание маршрутам общественного транспорта, школьным маршрутам, подходам к социальным объектам, а также разработать графики круглосуточного дежурства дорожных служб, закрепить ответственных лиц», – подчеркнул Сергей Цивилев.









Общая протяженность дорожной сети Кузбасса составляет около 22 тыс. км, из них региональные дороги – 5,5 тыс. км, муниципальные – 15,5 тыс. км, федеральная трасса – 454 км. Для содержания этих дорог необходимо заключить 274 контракта, из них 163 уже подписаны, 111 находятся в работе. Кроме того, на случай обильных снегопадов в рамках соглашений со сторонними организациями планируется привлечь еще 392 единицы техники, пригодной для уборки дорог.

Как сообщили в министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, всего на зимнем содержании дорог и объектов благоустройства задействуют 250 организаций, привлекут 1100 дорожных рабочих, а также 1516 водителей-механизаторов.

Дорожные службы должны обеспечить основной стратегический запас песко-соляной смеси (35–40 %), а также заключить договоры на поставку соли и песка по мере расходования зимой основного запаса. Общая потребность в противогололедных материалах составляет 19766 тонн соли, 121402 тонны песка и 57469 тонн отсева. Для приготовления и хранения противогололедных материалов муниципальные образования проверили техническое состояние баз дорожно-эксплуатационных предприятий, замечания устранены.

Так, в Новокузнецке спецтехника готова на 71 % – из 133 машин оборудовали 94. Готовность самосвалов и автогрейдеров превышает 90 %, на 89 % подготовлены плужно-щеточные тракторы, на 86 % – погрузчики. Соль для дорог заготовлена на 54,5 %, песок – на 33,85 % от потребности.

На содержание дорожного комплекса в зимний период на территории Березовского заключено 6 муниципальных контрактов с подрядными организациями. Специалисты заготовили 17,2 тыс. тонн противогололедных материалов и подготовили к работе 18 единиц дорожной техники.

Кроме того, к зиме готовят общественный транспорт. По информации регионального Минтранса, на маршрутах работают 3 067 автобусов, 229 трамваев и 172 троллейбуса. В преддверии зимнего периода специалисты проводят ревизию отопительной системы салонов и подогревателей двигателя, проверяют электрооборудование и состояние шин, в случае необходимости их меняют, проводят сезонное обслуживание аккумуляторных батарей и генераторов, меняют резиновые уплотнители дверей и окон подвижного состава, обеспечивают зимними сортами горюче-смазочных материалов. Окончательно транспорт к зимнему сезону должен быть готов до 29 октября, однако основная часть мероприятий будет завершена раньше указанного срока.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.