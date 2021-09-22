Школьники и студенты за счёт федерального бюджета ходят в театры и музеи области. Чем ещё молодёжь может заняться бесплатно, узнавала Анастасия Подоляко.

На большое искусство можно не только смотреть. В музее ИЗО проводятся сеансы копирования картин. Наш корреспондент посетила занятие во время рабочего дня, а девушки, которые рядом, – в свободное от учёбы время. Все они пришли по «Пушкинской карте». Каждая из нас напишет свой вариант произведения «Гадалка».

Осталось доработать детали, но, кажется, мой холст уже можно спутать с оригиналом. Кстати, это произведение входит в экспозицию, посвящённую Гаване. Экзотические виды солнечной Кубы – то, что нужно в пасмурный осенний день. Джулиета с этим точно согласна – на выставку приходит уже во второй раз.

Яркими полотнами проникся и Даниил. В областную столицу приехал из Новокузнецка. Утро провёл в краеведческом, день – в музее изобразительных искусств. В планах – увидеть спектакль театра драмы.

И это только одно из 16 учреждений в регионе, которое можно посетить по «Пушкинской карте». Планируется включить в список ещё около 40 музеев и театров. У каждого школьника и студента лимит – 3 тысячи рублей. Потратить средства нужно до Нового года. В 2022 баланс обновится, а остаток сгорит.

Автор: Анастасия Подоляко