Новокузнецкий хоккейный клуб провёл финальную встречу первой домашней серии регулярного чемпионата ВХЛ. Без очков наша команда не осталась.

«Металлург» имел все шансы открыть счёт – «Ижсталь» в самом начале первого периода зарабатывает два удаления подряд. Кузбассовцы 41 секунду играли в составе 5 на 3, но воспользоваться преимуществом не смогли. А вот гости на 8-ой минуте реализовали свое большинство.

В следующий раз показание табло изменилось уже в середине встречи. В равенстве «Ижсталь» во второй раз поражает ворота «Металлурга».

Затем «Ижсталь» начинает совершать ошибки. До ухода команд на последний перерыв Даниил Ердаков в большинстве сокращает отставание «Металлурга».

Третий период начинается с борьбы, в которой гости зарабатывают очередные удаления, этим воспользовался Олег Ломако – счёт равный. За 1,5 минуты до финального свистка защитник кузбассовцев Дмитрий Родионычев выводит команду вперед.

В оставшееся время «Ижсталь» пытается заработать овертайм, для чего выводит на лёд шестого полевого, но результатов это не приносит. Если не считать потасовки, которая возникла у ворот новокузнечан одновременно с финальной сиреной. Это принесло три удаления, два из них – гостям. Итог – волевая победа «Металлурга». Команда реабилитируется за поражение «Торосу».

Кузбассовцы завершили первую домашнюю серию. В турнирной таблице регулярного чемпионата ВХЛ «Металлург» занимает 6-ю строчку, заработав за 7 игр 9 очков. 26 сентября новокузнечане проведут матч в Рязани.

Автор: Сергей Ищенко