Кузбасские школьники знакомятся с промышленными профессиями региона в рамках проекта «Неделя без турникетов»

Министерство образования Кузбасса и министерство промышленности и торговли Кузбасса запустили совместный региональный проект «Неделя без турникетов». Школьники могут посетить промышленные предприятия, чтобы изучить актуальные для Кузбасса профессии. Кроме того, в регионе стартовали областные соревнования профмастерства по методике WorldSkills для школьников.

«Кузбасс – промышленный регион, нам важна подготовка высококвалифицированных специалистов для работы на ведущих предприятиях. Активно развивается система дополнительного и среднего профессионального образования. Проекты по профориентации способствуют сознательному выбору профессии, позволяют ребятам в реальных условиях ознакомиться с деятельностью, которой им предстоит заняться», – отметил губернатор Сергей Цивилев.







Первыми к акции присоединились ученики кемеровской гимназии № 42. Ребята посетили рабочий участок филиала ООО «Газпром газораспределение Томск» в Кузбассе. Специалисты показали школьникам, как работает аварийно-диспетчерская служба, а также объяснили, как пользоваться приборами контроля утечки газа и дыхательными аппаратами при локализации и ликвидации аварий. Ребятам рассказали, какие специалисты нужны предприятию. Так, филиал ООО «Газпром газораспределение Томск» готов принять на работу слесарей газового оборудования, монтажников ремонтно-строительного управления, слесарей службы наружных сетей, электрогазосварщиков и спасателей. В рамках «Недели без турникета» школьникам расскажут, в каких техникумах и колледжах Кузбасса можно получить образование по данным специальностям.

Проект «Неделя без турникета» продлится до конца 2021 года. За это время планируется провести подобные выездные уроки еще минимум на 8 предприятиях. Кроме того, педагоги Регионального центра по работе с одаренными детьми «Сириус. Кузбасс» и Областного центра дополнительного образования детей будут параллельно проводить профориентационные уроки, которые помогут школьникам определиться с будущей специальностью.

Соревнования профмастерства по методике WorldSkills проводят Областной центр детского (юношеского) технического творчества и безопасности дорожного движения и Центр детского (юношеского) технического творчества «Меридиан» в Новокузнецке. В них принимают участие 50 учащихся из Кемерова, Киселевска, Междуреченска, Новокузнецка, Прокопьевского и Яйского муниципальных округов, а также Таштагольского района. Ребята выполнят задания по 4 компетенциям: «Электроника», «Робототехника», «Журналистика» и «Токарные работы на станках с числовым программным управлением».

Кроме того, в Краснобродском около 60 учеников 3-их и 10-ых классов в рамках профориентации примут участие в экскурсии в пожарную часть № 12. Ребята ознакомятся с профессией пожарного, с правилами пожарной безопасности.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.