Кемеровчане обратились в редакцию телеканала «Кузбасс 1». В доме №57 который год подряд протекает кровля, из-за чего в квартирах сыро и холодно. На место выехал Сергей Ищенко.

Людмила Елисеева на ремонт в квартире махнула рукой. Делай – не делай, а сезон дождей всё пустит насмарку. Квартиру на 5 этаже подтапливает с крыши уже 2 года.

В письмах кемеровчанке обещали провести капитальный ремонт крыши в этом году, но проблема осталась. И не у отдельно взятой квартиры, а у всего дома. Топит и в подъездах. Состояние кровли, как считают жители, приводит к другой, мягко говоря, незадаче – зимой квартиры замерзают.

Есть у дома и другие проблемы, но кровля и холод – главные из них. В чем причина бед 57-го дома на проспекте Шахтеров? С таким вопросом мы обратились в организацию, ответственную за состояние здания.

Однако, в УК «Радуга» от комментариев отказались, заявив, что дело не в их юрисдикции. Предложили обратиться в Фонд капитального ремонта.

В ФКР нам объяснили, что всё дело в подрядчике. Были выполнены проектная документация и обследование кровли. Кроме прочего, согласно отчетной документации, замене подлежит 100% покрытия и обрешётки крыши, утепление чердачного перекрытия, труб.

Несколько раз проводился аукцион по поиску организации, которая займется ремонтом. Однако желающих не нашлось. Последний тендер начался 30 августа и был отменен 21 сентября.

Подтверждение данной информации нашлось в единой информационной системе в сфере госзакупок. Как предположили в управляющей компании, причина неудачных торгов – стоимость. Стройматериалы сильно подорожали.

Однако, всё ранее сказанное не отменяет вопроса – что делать жильцам? Ответа пока нет. Наш телеканал продолжит следить за развитием ситуации.

Автор: Сергей Ищенко