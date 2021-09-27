Из 216 мандатов в органы местного самоуправления 187 получила партия власти. Также от неё прошли все депутаты Государственной Думы VIII созыва от Кузбасса как по одномандатным, так и по партийным спискам. Региональное отделение «Единой России» подвело итоги прошедших выборов.

Новые лица. Все депутаты, прошедшие в Государственную Думу по региональным партийным спискам «Единой России», идут в высший представительный и законодательный орган страны впервые. Наша территориальная группа состояла из двух регионов: непосредственно Кузбасса и Томска.

Одномандатные округа Кузбасса на выборах в Думу, а их 4, также осталась за единороссами. Кандидат от партии власти прошел и на довыборах в региональный парламент от Мысков. Говоря о новых лицах, это более 50% выбранных представителей в органы местного самоуправления. «Единая Россия» получила от избирателей 187 мандатов из 216 по региону, то есть 86,6 %. Особо показательно это в советах народных депутатов столиц Кузбасса. В Кемерове из 36 избранников 32 – от партии власти, а в Новокузнецке – 28 из 36.

Автор: Сергей Ищенко