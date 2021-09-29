Современные рентген-аппараты поступили в больницы Новокузнецка и Прокопьевска

Два рентгеновских аппарата установлены в Прокопьевской горбольнице, один – в новокузнецкой больнице № 29. Оборудование приобретено по программе модернизации первичного звена здравоохранения Кузбасса.



«В Кузбасс продолжает поступать медицинское оборудование для первичного звена здравоохранения. Новое оборудование позволит проводить качественную диагностику, расширить спектр проводимых исследований на самом высоком уровне не только в центральных клиниках региона, но и в небольших больницах. Врачи получат возможность обнаруживать заболевания на ранних стадиях и вовремя начинать лечение, что в конечном итоге благоприятно скажется на здоровье кузбассовцев», – подчеркнул Сергей Цивилев.









На новых аппаратах врачи прокопьевской больницы смогут выполнить рентгенографию и линейную томографию, исследования можно проводить как общего назначения, так и с контрастным веществом. Снимки сразу поступают в общебольничную электронную базу, доступную специалистам клиники.



Специальные детекторы обеспечат удобное проведение обследований любых анатомических областей, в том числе, и очень крупных, а высокое разрешение прибора – увидеть даже мелкие детали. Доза облучения пациента минимальна.



Цифровой рентгеновский аппарат российского производства на три рабочих места установлен в Новокузнецкой городской клинической больнице № 29 имени А.А. Луцика. Новая техника существенно превосходит возможности старых устройств: качество изображений значительно выше.



Аппарат работает круглосуточно, за сутки на нем можно проводить до 50 исследований органов грудной клетки, желудочно-кишечного тракта, костно-суставной системы. Также с его помощью будут выполняться урологические процедуры с рентгенконтрастными веществами.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.