Квалифицированных специалистов по стандартам WorldSkills Russia будут готовить в Кузбасском многопрофильном техникуме Гурьевска

30 сентября в Кузбасском многопрофильном техникуме Гурьевска по нацпроекту «Образование» открылись 4 учебные мастерские, оснащенные по стандартам WorldSkills Russia. В них студенты будут оттачивать мастерство по компетенциям: «сварочные технологии», «электромонтаж», «обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики», «эксплуатация кабельных линий электропередачи».



«Мы активно модернизируем материально-техническую базу в техникумах и колледжах Кузбасса, с 2019 года открыты уже 60 мастерских, а к концу 2021 года их будет 72. Кроме того, в 2022 году запланировано открытие еще 12 мастерских в 6 техникумах и колледжах региона. Это позволяет студентам получать навыки профессии на современном оборудовании, которым оснащены промышленные предприятия. Ребята придут на работу полностью подготовленными специалистами. Сейчас молодые высококлассные профи рабочих специальностей нужны во всех отраслях промышленности Кузбасса», – сказал губернатор Сергей Цивилев.













Грант на оснащение аудиторий в размере 24,5 млн рублей техникум получил в рамках федеральной программы «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». Еще 5 млн рублей из областного бюджета было выделено на ремонт аудиторий и фойе первого этажа.



Обновленные производственные аудитории планируют использовать для дополнительного профессионального обучения, детского развивающего обучения, а также они станут площадками для проведения демонстрационного экзамена и конкурсов профессионального мастерства.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.