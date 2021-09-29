2 октября при своих трибунах кемеровчане примут «Динамо-ЛО» из Ленинградской области. О задачах, новичках в составе и готовности к старту чемпионата – в материале Михаила Захарова.

На первую игру чемпионата команда выйдет в полном составе. На днях в Кемерово прилетел сербский блокирующий Петар Крсманович. Второй легионер – бразилец Алан Соуза уже успел сыграть за «Кузбасс» несколько матчей в Новосибирске в рамках второго этапа предварительного раунда розыгрыша Кубка России.

Перед командой стоят максимальные задачи: по итогам чемпионата России занять место не ниже 4-го, в Кубках России и ЕКВ пройти как можно дальше. Под эти цели в межсезонье в команду были приглашены опытный связующий Александр Бутько, один из лучших по набору очков в минувшем сезоне Виталий Папазов, действующий чемпион России Владимир Съёмщиков. Руководит командой хорватский специалист Игорь Юричич.

В предстоящем сезоне «Кузбасс» продолжит ставить акцент на игру «блок/защита». Тактику уже не первый год применяют европейские команды и сборные. Здесь основной акцент – на технике, способности сохранить мяч в игре, а не на силе удара.

В копилке «Кузбасса» уже есть золотые медали российского чемпионата. Нет Кубка России и Кубка ЕКВ. Предстоящий сезон вновь открывает перспективы. Смогут ли кемеровчане использовать их на все 100% процентов — покажет игра.

Автор: Михаил Захаров