В этом году в областном центре раньше начали готовить к холодам фонтаны. Обычно работы начинаются 1 октября. Однако на зимовку уже ушли 6 маленьких сооружений, которые находятся в Лесной Поляне. Сегодня приступили к консервации самого знаменитого — того, что находится у кемеровского Театра драмы. За процессом наблюдала Анастасия Подоляко.

Фонтаны уходят в спячку без колыбельных песен. Вместо этого мастера несколько раз перепроверяют каждый вентиль и кран. Перед заморозками сооружение нужно обесточить и, самое главное — отключить все насосы и фильтры. При этом, проконтролировать, чтобы в трубах не осталось воды.

К зиме фонтану нужно ещё и утеплиться. Его одевают в специальные защитные щиты. Эти конструкции укрывают чашу и всё, что находится внутри, в том числе — подсветку. К слову о прочности этих листов — больше, чем за 10 лет они ни разу не погнулись.

Этот фонтан полностью будет готов к холодам уже к сегодняшней ночи. Следующий на очереди — его «сосед», который установлен около филармонии. Технология похожа: сначала сливается вода, затем консервируются насосы и фильтры. Работы на оставшихся сооружениях завершатся к 15 октября. Специалисты как раз успеют к первым заморозкам. По прогнозу синоптиков, столбик термометра опустится ниже нуля только в конце месяца.

Автор: Анастасия Подоляко