Для повышения качества лечения. 160 единиц медоборудования установлено в больницах Кузбасса с начала года по программе модернизации первичного звена здравоохранения. В целом на обновление материально-технической базы поликлиник в 2021 году будет направлено более 2 миллиардов рублей. В первую очередь в регионе переоснащают диагностическую базу. В 29-ую больницу Новокузнецка поступило новое эндоскопическое оборудование экспертного класса. Подробнее об этом в нашем сюжете.

В руках врача важное операционное оборудование экспертного класса со сложным названием — видеодуоденоскоп. Глядя на него сложно представить его стоимость — а это 4 миллиона рублей. С помощью этого прибора врачи могут выполнять малоинвазивные операции на желчевыводящих путях. Большое внимание разработчики уделили и вопросам безопасности.

А это стойка еще с одной новинкой, которая поступила в 29-ую больницу по программе модернизации первичного звена здравоохранения — видеогастроскопом. Таких приборов учреждение получило 2. Оборудование позволяет не только качественно обследовать состояние слизистой оболочки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, но и еще на дооперационном этапе извлекать камни из желчных протоков.

В 29-ой больнице ежегодно проводится по несколько тысяч эндоскопических исследований. Оборудование со временем выходит из строя и требует замены. Новые приборы уже запустили в работу вместо тех, что уже выработали свой ресурс.