«Поварское дело», «Сварочные технологии», «Преподавание в младших классах». 15 компетенций. Столько же участников. Кузбассовцы отстаивают честь региона в финале IV Национального чемпионата «Навыки мудрых». Это соревнования по стандартам WorldSkills Russia для лиц старше 50 лет. Тему продолжит Арина Мерлова.

«Кирпичная кладка». На площадке работает победитель регионального этапа Марина Токарева. Задача — построить модуль за десять часов. Несколько техник: камень нужно зафиксировать горизонтально, вертикально и наклонно. Волнительно. Но участница отметила: помогает опыт предыдущих состязаний.

Тем временем Константин Шурыгин только готовится к соревнованиям. Завтра будет представлять Кузбасс в компетенции «Сварочные технологии». Важно проверить рабочее место, материалы и оборудование. Мелочей здесь нет, ведь отделить от заветного призового места может буквально один балл.

Всего Кузбасс в финале IV Национального чемпионата «Навыки мудрых» представляют 15 участников. Работают под камерами — в режиме реального времени за выполнением задания наблюдает оценивающая группа. Дежурят эксперты и на местах. Многие из них — участники WorldSkills Russia.

В Кузбассе работает десять площадок. 15 компетенций, среди которых «Технологии моды», «Электромонтаж», «Поварское дело». Чемпионат продлится до восьмого октября.

Автор: Арина Мерлова