Очередной этап подготовки к Всероссийской переписи населения. Контролеры приступили к работе. Прежде чем на территорию выйдут непосредственно переписчики, необходимо провести большую проверку.

На участке контролера Светланы Пономаревой 25 жилых домов. До начала переписи обойти надо всё. Уточнить границы участка, познакомиться со старшими домов, проверить адресное хозяйство.

Аншлаги на домах есть практически везде, но с квартирами пока много вопросов. Если призывы к сознательности горожан не увенчаются успехом, на помощь призовут управляющие компании.

Контролеры должны учесть все нюансы. В том числе подумать о безопасности переписчиков, которых, кстати, пока не хватает. Для полного комплекта нужны 233 человека. Ждут на работу и контролеров.

У тех, кто хочет стать причастным к историческому событию, времени на раздумья остается все меньше. Первая цифровая перепись населения России стартует 15 октября.