Медики скорой помощи получили доступ к электронным картам пациентов. Как это работает узнавала Арина Мерлова.

Перед сменой каждая бригада получает планшет с доступом к электронным медкартам. Уже по дороге к пациенту врачи могут увидеть информацию о непереносимости препаратов, хронических болезнях и не только. Это позволяет сэкономить время на оказание медицинской помощи.

С таким электронным помощником работает Александр Сушкин. Причем, давно. Говорит, познакомился с этой программой еще во время учёбы — три года назад. Тогда только запускался пилотный проект. Были небольшие недочёты — иногда приложение вылетало. Сейчас его усовершенствовали.

Аллергический статус, принимаемые препараты, предыдущие госпитализации. В одном приложении — полная картина. Врачи, еще не видя пациента, уже знают все особенности его здоровья. Но не только это облегчает работу.

Кстати, насчёт доступа. Каждая бригада получает его строго перед вступлением на дежурство. По окончании он закрывается. Все-таки приложение содержит персональные данные о пациентах. Всего же для кузбасских станций было приобретено около 300 таких планшетов.

Автор: Арина Мерлова