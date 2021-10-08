Участники проекта «Хрупкое-вечное» выиграли президентский грант и, изучая кемеровские витражи конца 20 века, выяснили, что это наследие целой эпохи долгое время фактически уничтожалось. Как его сохранить обсуждали сегодня на круглом столе в региональном краеведческом музее, тему продолжит Сергей Ищенко.

Сколько зданий украшено подобными мечтами — выяснили члены фонда социально-культурных инициатив «Рыба шагала». Для этого был организован проект «Хрупкое-вечное», который получил президентский грант. В результате была создана база витражей, туристический маршрут, а еще арт-объект одного из утраченных произведений монументального искусства. Последнее понадобилось, так как постсоветская эпоха ныне не в моде, и целый пласт её культурного наследия исчезает. Как его сохранить? Ответ искали участники круглого стола «Кемеровские витражи — арт-бренд Кузбасса: возможности и перспективы».

В обсуждении приняли участие активисты, власть — исполнительная и законодательная, искусствоведы, представители IT-сообщества, туриндустрии, ученые. В итоге был выработан целый план действий.

«Среди угля — есть хрусталь» примерно под таким слоганом предлагается сделать витражи частью бренда Кузбасса, развивая его в том числе и в образовательной и научной части. За три месяца участники проекта «Хрупкое-вечное» обнаружили в Кемерове около 4 десятков витражей. Но речь идёт не только о них.

Жить одним прошлым — путь в никуда. Отдельное внимание будет уделяться и новым витражам. На культурных и образовательных объектах, которые обязательно станут достоянием истории уже нашей, сегодняшней эпохи.

Автор: Сергей Ищенко