В общей сложности за пару матчей кузбассовцы забили 6 шайб уральским командам. Один из выигрышей сталевары буквально выцарапали.

Битва на равных. Три периода в сухую. Домашнюю серию «Металлург» начал со встречи с «Южным Уралом» из Орска. В ходе игры новокузнечане по статистике были более активны во всех аспектах, но ворота гостей оставались непреступны. Вскрыть орскую консерву удалось в овертайме, который длился всего 30 секунд. 1:0.

10 октября «Металлург» встретился с «Зауральем» из Кургана. Первый период вновь в сухую. Казалось, что новокузнечане так и не набрались холоднокровия.

Второй отрезок. На 27 минуте Дамир Рахимуллин открывает счёт, через 5 минут сталевары получают ответную шайбу. Перед последним перерывом — ничья.

За последние 15 минут встречи шайба попадает в ворота курганцев 4 раза. Отличились Даниил Ердаков, Максим Кицын, Руслан Карлин и Александр Локтев. Итоговый счёт игры с «Зауральем» 5:1. Домашняя серия продолжится 12 октября. Кузбассовцы, занимают 8 место в чемпионате и проведут матч с командой «Горняк-УГМК», расположившейся в турнирной таблице на строчку ниже.

Автор: Сергей Ищенко