Сегодня губернатор Сергей Цивилев провел заседание штаба по охране здоровья населения, на котором обсудили вопросы готовности региона к ухудшению ситуации, в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекции и сезонного распространения гриппа.

На сегодняшний день вакцинация жителей региона от гриппа достигает 22%. В настоящее время сформированы выездные бригады врачей, которые проводят прививочную кампанию в образовательных учреждениях и в трудовых коллективах. Для оказания скорой медицинской помощи ежедневно работают от 186 до 192 бригад.