Те, кто решил открыть своё дело, получат консультации специалистов. Какая работа ведётся сегодня для поддержки малого и среднего бизнеса — в нашем следующем материале.

На стене портреты тех, кто в дореволюционной России начинал развивать свой бизнес: торговлю или ремесло. Они внесли вклад в развитие культуры, просвещения и строительства. А участники форума, в рамках которого открылась эта выставка, только планируют начать своё дело. Получится ли повторить успех предков — покажет время.

На форуме участники смогут получить консультации специалистов Фонда развития предпринимательства, поддержки экспорта и центров «Мой бизнес». Помощь доступна на всех этапах: от разработки бизнес-плана, до продвижения готового продукта на зарубежные рынки.

В прошлом году более 3 тысяч человек уже воспользовались услугами центра. Почти столько же предпринимателей обратились за помощью в первое полугодие 2021-го.

Малый и средний бизнес — это, прежде всего, диверсификация экономики региона. Сегодня расширяется список программ господдержки. Например, в этом году компании, включённые в реестр социального предпринимательства, впервые могут получить гранты в форме субсидий из регионального бюджета.

Автор: Анастасия Подоляко