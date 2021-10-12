Вместе с федеральными экспертами они обсудили вопросы повышения качества услуг, оказываемых жителям и гостям региона, познакомились с новыми тенденциями на рынке отрасли.

Так же в Белове подвели итоги двух конкурсов. Победители #VIZITKUZBASS2022 получили финансовую поддержку для своих проектов, а обладатели 2 и 3 мест — сертификаты на создание профессионального фотоконтента туристического события.

Лауреатам «VISIT KUZBASS 2021» вручили сертификаты на покупку оборудования и инвентаря для экскурсионных программ.

Отметим, региональный конкурс туристских маршрутов проводился впервые.