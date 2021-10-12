15 октября стартует всероссийская перепись населения. Напомним, она проводится раз в 10-летие. В этот раз с задержкой ровно на год. Пандемия внесла свои коррективы. Полученные данные помогут определить пути миграции населения, а также определить формирование внутренней политики государства. В этом году предложено 3 варианта прохождения процедуры. В том числе и дистанционный. Формат, который в последнее время часто используют мошенники. Сегодня в областной столице рассказали, как распознать настоящего переписчика.

Всероссийская перепись будет проходить до 14 ноября. Каждый гражданин самостоятельно определяет форму участия в данном процессе. Один из классических вариантов — дождаться переписчика. Если же нет желания ожидать кого-то, можно лично посетить специализированный участок, список которых доступен на сайте Кемеровостата. Новый способ, продиктованный доступностью современных технологий — заполнить анкету через портал «Госуслуги». Такой формат доступен до 8 ноября, но и он, не исключает неожиданного стука в дверь.

Для всех переписчиков Росстат подготовил специальную атрибутику. Она состоит из знаков отличия и максимально исключает возможность дубляжа.

На самом удостоверении присутствует специальная голограмма. Списки переписчиков есть и в правоохранительных органах. Если пришедший к вам человек вызвал подозрение, можно позвонить в полицию и проверить наличие переписчика в списке Росстата. Но есть и другие правила безопасности.

При этом не стоит пугаться и ряда вопросов. Например, о заработках. Переписчикам не нужна информация о точной сумме доходов. Им необходимо указать источник, которым может быть заработная плата, пенсия или пособие. Ну а если у вас, в преддверии переписи остаются вопросы — их всегда можно задать по телефону горячей линии: 8-800-707-20-20.

Автор: Кристина Орехова