В министерстве физкультуры и спорта Кузбасса 16 октября завершится приём документов от организаций и индивидуальных предпринимателей для включения в программу налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги. Подробнее Арина Мерлова.

13 процентов — за поддержание здорового образа жизни. Рассчитывать на этот вычет может каждый. Такая возможность появится с 2023 года, когда по декларации за 2022-ый налоговая будет начислять возврат за подоходный налог. Главное условие — приобретать абонементы у организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в соответствующий список минспорта. Кстати, в Кузбассе его уже формируют.

Войти в этот список есть все шансы у Ледового дворца «Кузбасс». Ежедневно здесь занимаются десятки человек. Среди них и Роман Латышев. В спорте — 15 лет, а в новый комплекс начал ходить недавно.

Пока к «спортивному» вычету Роман Латышев относится скептически. Однако, закон уже вступил в силу. Для получения денежных средств гражданин должен будет предоставить документы, подтверждающие фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг. Это копия договора и кассовый чек. Вычет доступен и на детей. Есть ограничение. Общий лимит — 120 тысяч рублей в год.

Автор: Арина Мерлова