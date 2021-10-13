«Металлург» продолжил домашнюю серию регулярного чемпионата ВХЛ и установил относительный рекорд сезона. Кузбассовцы занимают 7 место в турнирной таблице.

Стартовал матч для «Металлурга» крайне неудачно. Новокузнечане больше контролировали шайбу, вот только залетала она не в ворота «Горняка-УГМК». Гости открыли счёт на третьей минуте, а спустя несколько десятков секунд увеличили разрыв.

Кузбассовцы заменили Никиту Лысенкова, одного из лучших вратарей лиги. На 6 минуте Даниил Ердаков, нападающий «Металлурга», заработал удаление. «Горняк» поймавший кураж, снял своего голкипера. Однако, счёт не изменился. На первый перерыв команды ушли, когда табло показывало 0:2.

Отыгрались сталевары во втором периоде. На 29 минуте шайбу забросил Валерий Поляков, а за 11 секунд до последнего перерыва — Олег Ломако. Финальный отрезок команды откатали «в сухую». Капитан «Металлургов» Максим Кицын, к слову лучший снайпер лиги, решил исход игры в овертайме. Забросив победную шайбу на 64 минуте встречи.

3:2 в овертайме. «Металлург» впервые за сезон выигрывает три встречи подряд, правда, две из них — в добавочное время, но победа есть победа. 15 октября новокузнечане завершат домашнюю серию чемпионата матчем с «Челметом».

Автор: Сергей Ищенко