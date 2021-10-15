Проезд через Транссиб в Мариинском округе стал быстрее и безопаснее

Открыт автомобильный путепровод над Транссибирской магистралью на трассе Р-255 «Сибирь» около деревни Суслово. Это повысит скорость и безопасность движения для 20 тысяч автомобилей в сутки.

«Работы на этом участке начались осенью прошлого года. Запуск путепровода завершает масштабный комплексный проект по организации движения в обход Мариинска. В 2020 году мы открыли движение по объездной трассе протяженностью 19,2 километра. Освободили Мариинск от транзитного транспорта, идущего по федеральной трассе «Сибирь», улучшили экологическую обстановку в городе и безопасность на его дорогах. Теперь не будет пробок и на переезде», – заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Объект стоимостью 1,1 млрд рублей профинансирован по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» из федерального бюджета.

Реконструкцию участка дороги с 481 по 486 км провели специалисты ФКУ «Сибуправтодор». Построен надземный путепровод, а 5-километровый отрезок перестроен по новой траектории – с ликвидацией опасного поворота и обустройством удобного подъезда к населенным пунктам Суслово и Знаменка. Реконструкция затронула 1,8 км трассы, 2,7 км – построено.

Напомним, еще одним важным дорожным проектом для Кузбасса станет обход Кемерова. Сейчас федеральная трасса проходит через город с 554-тысячным населением. По магистральным улицам в сутки движется около 12,5 тысяч транзитных автомобилей, усилен износ дорог, ухудшается экологическая обстановка. Объездная дорога решит эти проблемы.

Строительство транспортного обхода предусмотрено программой социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, которая подписана председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным 6 марта 2021 года. На создание магистрали будет выделено 21,5 млрд рублей.