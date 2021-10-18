В связи с ростом числа обращений пациентов взрослые поликлиники региона переходят на режим работы без выходных. Такое решение принято на аппаратном совещании Правительства Кузбасса 18 октября, где обсуждалась текущая ситуация с коронавирусом и сезонными заболеваниями.

«Растет не только число обращений в поликлиники, как следствие нарастает и госпитализация. За выходные в больницы поступило 200 человек. В настоящий момент в медицинских организациях региона развернуто 3 527 коек, 2 952 из них заняты. На этой неделе в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью будем частично открывать законсервированные койки. 440 уже готовы к вводу, еще 220 зарезервировано. Главврачи больниц ознакомлены с графиком», – сообщил заместитель председателя Правительства Кузбасса Алексей Цигельник. Он также отметил, что в статистике смертности произошли изменения. Сейчас среди умерших от коронавируса растет доля людей трудоспособного возраста, которые не были вакцинированы.

По информации регионального Минздрава, с 11 по 17 октября прививку против коронавируса сделали 8 664 человека, а в целом с начала прививочной кампании – 844 709 человек, что составляет 51,2 % от подлежащих вакцинации. В том числе 44,6 % – люди старше 60 лет. Темпы вакцинации среди этой категории населения самые низкие. При этом именно люди старшего поколения сложнее всего переносят болезнь: из 157 пациентов, находящихся на ИВЛ, 90 % – пожилые.

За минувшую неделю от гриппа вакцинировано 82 000 кузбассовцев, использовано 61,7 % от полученной вакцины. Прививочная кампания должна быть завершена к 15 ноября.