По губернаторской программе до конца года в Кузбассе отремонтируют 2 школы на 2,5 тыс. учеников

Две обновленные школы откроются до конца 2021 года в Прокопьевске и Юрге. В Березовском завершаются основные работы в здании начальной школы. Продолжается ремонт в Старопестеревской школе Беловского округа.

«По программе «Моя новая школа» в Кузбассе с начала ее запуска отремонтировано 25 школ. От старого здания остаются только стены, все остальное полностью модернизируется и переоснащается. Обновленные школы становятся комфортными для педагогов и учеников. До конца года по этой же программе планируем завершить капитальный ремонт второго корпуса школы № 1 Березовского, а в школах № 71 Прокопьевска и № 14 Юрги – приступить к занятиям», – рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В обновленные классы вернутся 1200 учащихся школы № 71 имени В.А. Мелера, заслуженного учителя РФ, почетного гражданина Кемеровской области. Здание построено в 1965 году, его площадь занимает более 4200 кв. м. Это самое крупное образовательное учреждение города. Сейчас здесь устанавливают оборудование, идут пуско-наладочные работы. Учеников ждут обновленные современные классы, интерактивные лаборатории робототехники и виртуальной реальности, медиацентр, профессиональная студия для съемок учебных видео, спортзал. На территории создана спортивно-игровая площадка, площадка для воркаута, беговая дорожка, автогородок. В школе заканчивается монтаж нового оборудования, сборка мебели, спортивного инвентаря.

В Юрге общая готовность объекта составляет 75 %. Внутренние отделочные работы выполнены на 65 %. Ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей, фасада, благоустройству территории. При выполнении проекта были учтены традиции школы. Здесь будут оснащены классы полиции, помещения для занятий юнармейцев, обновится помещение школьного музея «Боевая слава 303-й Краснознаменной Верхнеднепровской стрелковой дивизии», который был организован более 30 лет назад. Открытия своей родной школы, которое планируется в декабре 2021 года, ждут 1300 учеников.

На 60 % благоустроена территория и спортивные площадки начальной школы № 1 в Березовском. Строительные работы планируется завершить до конца года. Уже обновлены инженерные сети, водоснабжение и канализация, установлена вентиляция. Монтируется система охранного телевидения. Завершается строительство фасада школы. Внутри здания проведена стяжка полов, черновые внутренние отделочные работы второго и третьего этажей. Выполнено электроснабжение школы.

На проведение капитального ремонта в Старопестеревской школе Беловского округа заключен контракт с новым подрядчиком, который обязался выполнить его за 180 дней. В настоящее время 540 школьников на автобусах доставляют в школы соседних поселков. После завершения работ на территории школы для учеников и жителей села сделают футбольное поле, хоккейную коробку, игровой детский комплекс, площадку воркаута. Кроме того, для школьного отряда спасателей будет предусмотрена 100-метровая тренировочная полоса со специальным оборудованием для предпрофессиональной подготовки будущих пожарных.