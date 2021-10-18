Губернатор Сергей Цивилев проверил качество ремонта в Кузбасской областной больнице им. С.В. Беляева

Работы завершены в хирургическом отделении № 1. Здесь ежегодно получают медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную, более 2,5 тысяч жителей со всего региона. Врачи и пациенты отметили позитивное влияние ремонта на атмосферу больницы.

«Сюда на операции приезжают люди со сложнейшими заболеваниями, здесь же они проходят период реабилитации, и все это вдали от дома. Поэтому комфортная обстановка – крайне важный психологический фактор для скорейшего выздоровления. В обновленных условиях и медицинским работникам трудиться гораздо легче и приятнее», – отметил Сергей Цивилев.

Губернатор прошел по больничным палатам, пообщался с пациентами. Те из них, кто уже не впервые лечится в этом отделении, отметили, что в палатах стало гораздо светлее и уютнее. Врачи, с которыми Сергей Цивилев встретился в ординаторской, рассказали, что в отделении изменилось общее настроение, пациенты стали более позитивно настроенные, дружелюбные.

Капремонт в отделении проходил впервые за 15 лет. На площади 1 200 кв. м заменили все – от пола до потолка, организовали для пациентов две дополнительные комнаты для гигиены. Вместо линолеума, который быстро приводили в негодность колеса каталок, уложили керамическую плитку. В палатах и кабинетах установили новые двери и энергосберегающие светильники. Дополнительно в две палаты проведен кислород.

В хирургическом отделении № 1 ежегодно проводят до 2,5 тысяч абдоминальных операций (на органах брюшной полости). В основном проводят малоинвазивные вмешательства, которые позволяют пациентам быстрее реабилитироваться. Здесь оказывают бариатрическую помощь (для снижения лишнего веса), которая стала спасением для людей с критическим превышением массы тела, проводят онкологические операции.

Также Сергей Цивилев проинспектировал офтальмологический корпус, где проведен ремонт и установлено оборудование для реабилитации зрения у детей. Губернатору показали долго пустующее подвальное помещение, в котором сейчас идет реконструкция под больничный архив и лаборатории.

В целом за последние полгода в Кузбасской больнице им. С.В. Беляева капитально отремонтировали 4 отделения, общая площадь работ составляет около 5 000 кв. м. Там, где позволяли технические возможности, дополнительно установлены душевые кабины, раковины. Помещения оборудованы поручнями для маломобильных пациентов.