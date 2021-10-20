Сергей Цивилев открыл спортивно-оздоровительный комплекс «Звездный» в Междуреченске

Комплекс возведен к 300-летию образования Кузбасса в рамках нацпроекта «Демография» регионального проекта «Спорт – норма жизни». Он стал самым большим спортивным объектом в городе и одним из лучших в регионе.

«В Кузбассе развивается новое спортивное движение – Школьная спортивная лига. Только в прошлом году ее участниками стали 130 тысяч школьников. Теперь к ней смогут присоединиться юные междуреченцы, новый спортивный комплекс будет этому только способствовать. Одновременно в нем смогут заниматься 500 человек. Здесь созданы все условия для ребят, которые будут тренироваться, становиться профессионалами и прославлять Кузбасс на спортивных аренах», – сказал глава региона Сергей Цивилев на церемонии торжественного открытия комплекса.

«Звездный» включает 25-метровый бассейн на 8 дорожек, маленький бассейн для детей, скалодром высотой 12,5 метров, универсальный спортзал с местами для зрителей. Обустроены хореографический и тренажерный залы, детская комната, мини-гостиница.

Спорткомплекс станет постоянной базой для пловцов. Глубина 25-метрового бассейна – от 1,8 м до 2,9 м. Здесь планируется проведение всероссийских соревнований по плаванию на короткой воде. Качество воды будет контролировать собственная лаборатория. Предусмотрены рабочие места для медицинских работников, несколько помещений выделено под лечебный комплекс: инфракрасную камеру, фито-бочки, солярий и массажный кабинет.

В универсальном спортивном зале возведены трибуны для зрителей. Игровое поле 20х40 м с высотой потолка 12,5 м способно принимать соревнования любого ранга, в том числе и международные. Большие состязания по боксу, вольной борьбе, настольному теннису и художественной гимнастике тоже будут проходить в «Звездном». Высота потолков зала позволит тренироваться с любым видом инвентаря.

Воспитанники спортивных школ по футболу и игровым видам спорта также будут проводить здесь тренировки и соревнования. А на скалодроме совершенствовать свои навыки смогут юные туристы детско-юношеского центра. В распоряжении спортсменов – просторные раздевалки, душевые. Для тренеров оборудованы отдельные кабинеты.

350 кв. м занимает тренажерных зал, который оборудован функциональными тренажерами на разные группы мышц, а также инвентарем для любителей силового тренинга. Посещать тренировки одновременно смогут 40 человек.

Общая площадь здания – более 8 тыс. кв. м. Стоимость объекта составила более 800 млн рублей. Средства выделены из федерального, областного и местного бюджетов, более 142 млн рублей направила «Распадская угольная компания».

Спорткомплекс уже прошел проверку всех контролирующих структур. Ведется набор персонала.

Также благоустроена прилегающая территория: рядом появился сквер, где обновили дорожки, установили скамейки, высадили деревья и кустарники, и три новые детские площадки, в том числе для ребят с ограниченными возможностями здоровья.