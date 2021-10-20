Сергей Цивилев проверил готовность жилых домов для льготников Междуреченска

Два 9-этажных жилых дома возводят в квартале № 3 Междуреченска. Осенью новоселье в них справят 108 семей, половина из которых – переселенцы из ветхого и аварийного жилья и дети-сироты.



«Кузбасс избавляется от старого и опасного жилого фонда. В этом году на переселение кузбассовцев из аварийного жилья направлено почти 5 миллиардов рублей. Важно, что Междуреченск полностью выполняет программу переселения этого года – из 22 бараков и домов люди переедут в современные и комфортные новостройки», – отметил губернатор Сергей Цивилев.



Дома полностью построены, благоустроен двор: обустроены газоны, тротуары, заезды во дворы и автопарковка, установлены малые архитектурные формы. В дом по улице Ермака новоселы заедут до конца октября, а на Луговую – в ноябре.



Новоселам-льготникам квартиры предоставляют с отделкой под ключ, чтобы у них не было дополнительных расходов на ремонт. В комнатах поклеены обои, уложен линолеум, установлены межкомнатные двери. Санузел оборудован сантехникой и приборами учета горячей и холодной воды.



Новостройки расположены в квартале с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности – школа, детская больница, поликлиника, городской стадион, парк культуры и отдыха, магазины.





