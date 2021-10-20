Губернатор Сергей Цивилев поручил создать в Междуреченске лечебно-диагностический комплекс

В ходе рабочей поездки глава региона проинспектировал строительство городской многопрофильной больницы, а также поручил отремонтировать лицей № 20 в рамках губернаторской программы «Моя новая школа».

«Городская больница – очень важный для людей объект, строительство идет в срок. После осмотра стройки принял решение, что поликлинику и диагностический центр рядом необходимо капитально отремонтировать. Таким образом, к концу 2022 года здесь будет готов новый лечебно-диагностический больничный комплекс», – отметил Сергей Цивилев.

7-этажная больница на 186 коек будет включать современный диагностический центр, отделения хирургии, травматологии, гинекологии, приемно-диагностическое, диализный центр, терапию, первичное сосудистое отделение и операционный блок. В настоящее время объект готов на 23 %, строители уже возвели основное здание. До конца текущего года планируется закрыть контур здания, завершить прокладку сетей теплоснабжения и приступить к отделке. Объект входит в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года. Его сдача запланирована на конец 2022 года.

Кроме того, по программе губернатора «Моя новая школа» в 2022 году капитально отремонтируют и оснастят современным цифровым оборудованием лицей № 20. В здании 1967 года постройки обучается 978 детей. Сергей Цивилев поручил уже сейчас спланировать их обучение в других школах города.

Также глава региона проверил ход реконструкции левобережной дамбы на Томи в районе Чебал-Су, возведенной еще в 1959 году. Ее обновление позволит защитить от последствий паводков более 1,8 тыс. человек, в том числе воспитанников школы и детского сада. Объект включен в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, из резервного фонда Правительства РФ на капремонт выделят 124,5 млн рублей, общий объем финансирования проекта составит свыше 278 млн рублей из консолидированного бюджета. Реконструкцию объекта завершат в июне 2022 года, всего отремонтируют почти 1,6 км. Строители увеличат ширину гребня до 6,5 м, укрепят верхний откос, обустроят водопропускные сооружения и установят контрольно-измерительную аппаратуру.

Еще одним пунктом рабочей поездки губернатора стала дамба в Восточном районе Междуреченска. Набережная вдоль реки Уса давно стала одним из любимых мест отдыха жителей. Благоустроили более 6 км прогулочной зоны. Заасфальтировали территорию, смонтировали светодиодное освещение, оборудовали смотровую площадку, спуски к берегу, лестницы и пандусы для маломобильных жителей.

Завершила рабочую поездку в Междуреченск встреча с ветеранскими и общественными организациями города.

«Мне очень нравится, как меняется Междуреченск. Развитие идет комплексное: строим жилые дома, больницы, спортивные объекты, благоустраиваем парки. Уверен, что жители оценили перемены», – заявил Сергей Цивилев.