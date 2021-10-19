В Кузбассе действует ряд программ, помогающих жителям, оставшимся без работы, вновь вернуться в профессию, а также получить дополнительные навыки и открыть для себя новые перспективы.

За 9 месяцев текущего года трудоустроено более 47 000 кузбассовцев. Начиная с января, в региональную службу занятости населения обратилось порядка 174 000 человек. Половина из них – за содействием в поиске подходящей работы.

Региональная служба занятости населения работает сразу по нескольким направлениям, предлагая широкий спектр услуг, профориентационные мероприятия, а также помогая получить профессию востребованных компетенций. Популярностью пользуется программа «Стажировка».

К слову, содействие в трудоустройстве молодежи – одно из приоритетных направлений службы занятости населения. Кроме того, комплексный подход к содействию занятости представлен для граждан с инвалидностью, а также для старшего возраста. Программы нацелены на снижение уровня безработицы в Кузбассе. База вакансий обновляется почти ежедневно.

Автор: Михаил Захаров