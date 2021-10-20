Всё больше людей возвращаются в Россию по госпрограмме содействия переселению. С начала года в регион приехало больше 2 000 человек. Сейчас они устраиваются на новом месте. В гостях у двух семей побывала Анастасия Подоляко.

Детское кресло, в котором годовалый Арсений ехал из Казахстана в Россию, сейчас полноценный предмет мебели. В комнате только самое необходимое – шкафы, кровати, стол и холодильник. Семья Игониных остановилась в кемеровском Центре содействия переселению соотечественников. Здесь они бесплатно могут находиться до получения гражданства.

Одно из желаний, которое супруги загадают под куранты, – отдать Вадима, а позже и Арсения, в детский сад. Самим – устроиться на работу. И тогда на одного машиниста и переводчика в регионе станет больше. Выбрали и район, где хотят жить – Рудничный.

На Радугу планирует переехать и семья Тагаевых. В идеале – поселиться рядом с кардиоцентром. Возможно, именно там будет работать Сухроб.

Тагаевы сейчас, что называется, «на чемоданах». Заветные паспорта получат уже завтра. В Центре с жили с мая. Участвовали в акции «Сад памяти», посвящённой Дню Победы.

Переселенцы по программе получают российское гражданство в ускоренном режиме. Оформление документов занимает не больше года. Для сравнения: без господдержки – примерно 8 лет. К тому же, на каждого члена семьи выплачивают «подъёмные».

При рассмотрении анкет обращается внимание на образование, профессию и опыт работы. Новые жители Кузбасса должны быть востребованы в регионе. К слову, в следующем году по количеству переселенцев планка снижаться не будет, а это более 1500 человек.

Автор: Анастасия Подоляко