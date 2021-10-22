В Кузбассе заложен новый хвойный бор

Сегодня в Салаире высажено 20 000 сосен. Участие в зеленой акции приняли более 150 человек – активисты-экологи, депутаты, работники администрации, представители промышленных предприятий, ветераны.

Сотрудники Гурьевского лесхоза заранее подготовили посадочные борозды, провели мастер-класс по правильной технике высадки, выдали необходимый инвентарь: лопаты, ведра, меч Колесова, а также предоставили саженцы. Соснам 2–3 года, их высота 20–30 см, что наиболее оптимально для пересадки и приживаемости. В течение нескольких сезонов специалисты будут ухаживать за посадками: поливать, выкашивать траву, опахивать для защиты от пожара.

Всего силами Гурьевского лесхоза и эковолонтеров в этом году на площади более 150 гектаров высажено 600 000 елей и сосен. Акция проходит в рамках нацпроекта «Экология».

Напомним, в этом году в рамках нацпроекта в Кузбассе уже созданы рукотворные леса на площади почти 3 000 гектаров, высажено более 10 млн деревьев (в 2020 году – 8 млн деревьев). Посадки продолжаются, в эту субботу в Кемеровском лесничестве высадят еще 4 000 елочек.