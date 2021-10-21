Более 1000 кемеровских школьников ушли на «дистанционку»: эпидемиологический порог в 21 образовательном учреждении был превышен. Студентам онлайн-обучение пока не грозит. Однако теперь учащиеся вузов обязаны вакцинироваться. С подробностями – Анастасия Подоляко.

Шавкат ежедневно повторяет правила грамматики и пунктуации. Через 3 недели ему предстоит написать «Тотальный диктант». Это будет один этапов Всероссийского конкурса «Иностранный студент года». В ноябре финалисты разных регионов соберутся в Томске. Но сначала в планах Шавката посетить прививочный пункт.

Поставить прививку обязаны и те, кто не планирует выезжать за пределы региона. По новому постановлению: пройти вакцинацию должны, как минимум, 80% обучающихся.

Студенты – далеко не первые, кого обязали привиться. Обязательна вакцинация для всех, кто часто контактирует с людьми. Через неё прошли, например, работники транспортных организаций, сферы услуг, правоохранительных органов, врачи и соцработники.

В некоторых высших и средних учебных заведениях уже начали работу мобильные пункты вакцинации. Где-то они появятся в ближайшее время. У учащихся время ещё есть: первый компонент нужно ввести до 25 ноября, второй – до конца декабря. К слову, в социальных сетях активно обсуждается публикация об отчислении в случае отказа. Администрация КузГТУ информацию опровергла: за отсутствие прививки студенты места в ВУЗе не потеряют.

Автор: Анастасия Подоляко