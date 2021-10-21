На днях СМИ облетела новость: Кузбасс находится на одном из первых мест на планете по числу ВИЧ-инфицированных – около 30 тысяч человек. Наблюдается тенденция к снижению. Выявить болезнь помогают передвижные пункты тестирования Кузбасского Центра-СПИД. Рассказывает Арина Мерлова.

Два пункта на колёсах курсируют по Кузбассу. Остановки делают практически во всех городах. В среднем, в месяц в таких мобильных условиях проходят тестирование около 250 человек. Специалисты говорят, чаще всего провериться приходит молодёжь.

Специалисты напоминают: ВИЧ уже давно перестал быть болезнью неблагополучных слоёв общества. Если ещё 20 лет назад он преимущественно распространялся с наркотиками, то сейчас ситуация изменилась. На сегодняшний день более 75% случаев передачи – половым путем.

Поэтому в зоне риска может оказаться каждый. Проходить экспресс-тестирование на ВИЧ нужно, как минимум, раз в год. Если результат отрицательный, то человеку еще раз напоминают о мерах профилактики.

Если результат положительный, необходимо пойти в Центр-СПИДа, чтобы подтвердить результат. ВИЧ-инфекция диагностируется не сразу, делается несколько этапов подтверждения результата.

Далее – обследование и назначение поддерживающей терапии. Но, главная стадия – это принятие диагноза. И с этим помогают справиться консультанты. Те, кто уже живёт с этой болезнью.

И терять время действительно нельзя. Специалисты заявляют: и с таким диагнозом можно жить долго и счастливо. Если придерживаться терапии. В ином случае, прогнозы неутешительны.

Автор: Арина Мерлова