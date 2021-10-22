Первые итоги капремонта медучреждений Кузбасса

По программе модернизации первичного звена здравоохранения завершился капремонт в поликлинике № 1 Осинниковской городской больницы. Работы продолжаются в Кемеровской клинической поликлинике № 5 имени Л.И. Темерхановой, поликлинике № 1 Прокопьевской городской больницы и в Кузбасской клинической больнице имени Ю.Е. Малаховского в Новокузнецке.

«Очень важно, чтобы жители региона получали качественную медицинскую помощь, для диагностики использовали современное оборудование, а врачи работали в комфортных условиях. Только в этом году на модернизацию, а это и капитальный ремонт, и закупка новой медтехники, и строительство ФАПов, направлено более 2,2 миллиарда рублей», – отметил Сергей Цивилев.

Ремонт завершен в поликлинике № 1 Осинниковской городской больницы. Здесь обновили крышу: заменили перекрытия, гидроизоляцию, кровлю профилированным оцинкованным листом, смонтировали водосточную систему. Параллельно провели ремонт кабинетов 4-го этажа.

В обновленных кабинетах поликлинических подразделений № 7 и № 8 Кузбасской детской клинической больницы имени Ю.Е. Малаховского в Новокузнецке уже готовы принимать маленьких пациентов. Поликлиники обслуживают более 17 тыс. человек. Во время капитального ремонта здесь обновили кабинеты, в том числе неотложной помощи, санузлы и коридоры. Заменили систему отопления и горячего водоснабжения. Провели монтаж электропроводки, сантехники, установили систему вентиляции.

В Прокопьевске будет капитально отремонтирована детская поликлиника № 1, которая обслуживает 13 тысяч детей. Поликлиника построена в 1991 году, и с тех пор капремонт помещений не проводился. До конца 2021 года подрядчики должны привести в порядок кровлю и фасад трехэтажного здания. На период работ специалисты будут вести прием на базе детской поликлиники № 2. В связи с переездом расширены гардероб и «красная зона», увеличен штат регистраторов.

Основные демонтажные работы полностью завершены в первом корпусе Кемеровской клинической поликлиники № 5 имени Л.И. Темерхановой. Здесь усилены несущие конструкции, заменена система отопления, обновлена кровля. В корпусе идет черновая отделка, частично установлены перегородки. Проводится электрика, начат монтаж вентиляции и слаботочных систем. Строители приступили к отделке фасада. Обустраиваются входные группы и окна.

Городская поликлиника № 5 – крупнейшее медицинское учреждение областного центра. Она обслуживает более 94 тыс. человек. На время ремонтных работ структурные подразделения временно изменили месторасположение: женская консультация – на бульваре Строителей, 7; терапевтические отделения №№ 4, 5 и 6 размещены по адресу ул. Гагарина, 138; травмпункт – на пр. Шахтеров, 72. Завершение строительно-монтажных работ запланировано на декабрь 2022 года.