Сергей Цивилев проверил ход строительства налоговой инспекции в Кемерове

9-этажное здание на Октябрьском проспекте в Кемерове готово на 57 %. В едином центре специалисты смогут одновременно принимать до 175 посетителей. Здесь будут обслуживаться все категории налогоплательщиков: юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели.

«Здание площадью более 14 тыс. кв. м объединит для удобства людей и работы все подразделения налоговой службы, которые сейчас располагаются в разных районах Кемерова. Теперь оно находится почти в центре города, в удобной транспортной доступности и с просторной парковкой. Это очень важно, потому что помимо кемеровчан сюда будут приезжать жители Кемеровского муниципального округа и Березовского. Здание спроектировано так, чтобы в нем было комфортно и посетителям, и сотрудникам. Это новый современный уровень оказания госуслуг», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

В настоящий момент полностью выполнен монтаж каркаса и стен, сделана кровля, фасад, установлены окна и витражи, подведены коммунальные сети. Помещение отапливается, идет отделка, монтаж вентиляции, сетей связи и сигнализации.

Внутри спроектированы просторные залы ожидания и обслуживания посетителей, зоны сортировки документов, зал для их хранения, конференц-зал на 200 мест, учебный класс на 30 человек, 4 лифта грузоподъемностью до 15 человек каждый, столовая на 80 мест и медпункт. Здание и прилегающая территория будут адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Строительство началось в январе 2020 года. Объект возводится по федеральной программе инвестирования объектов государственной собственности РФ, в рамках которой в Кузбасс направлено 1,3 млрд рублей. Сдача запланирована на декабрь 2022 года.