Заключенных, сбежавших из мест лишения свободы, задерживали сотрудники региональной ФСИН, полиции и следственного комитета – масштабные учения состоялись в Кузбассе. Рассказывает Сергей Ищенко.

Трое из четверых заключенных смогли не только покинуть Кемерово, но и завладеть оружием. Одного из беглецов удалось задержать в столице региона. Остальных опасных преступников обнаружили в пригороде. Заключённые оказали сопротивление. Завязалась перестрелка.

В ходе противостояния были ранены боец и заключённый. Подельники забаррикадировались в охотничьем домике.

Согласно легенде тактико-специальных учений ГУФСИН, полиции и следственного комитета, беглецы требовали деньги и транспорт. Переговоры зашли в тупик. В дело вступил спецназ «Кедр». Опасную проблему решили силовым методом.

Цели тактико-специальных учений достигнуты. Результат – удовлетворительный.

Учения окончены, люди в форме вернулись к службе. И их основная задача – не допустить событий, к которым они постоянно готовятся.

Автор: Сергей Ищенко