Пятый традиционный областной открытый турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Марии Филатовой прошел в Ленинске-Кузнецком. Он собрал юных спортсменов со всего региона, которые оспаривали награды в многоборье и на отдельных снарядах. Для многих турнир стал первым крупным состязанием в спортивной жизни.

Каждый год турнир становится отличной площадкой для спортсменов, делающих первые шаги в мире большой гимнастики. Соревнования предоставляют шанс проявить себя на большой спортивной арене, а правила позволяют участникам спокойно чувствовать себя на помосте. Тем более судейство ведут известные арбитры с опытом работы на всероссийских и международных соревнованиях.

В первый соревновательный день спортсмены боролись за медали в многоборье. Победителями по программе первого разряда стали новокузнечанка Виктория Фрянова, а по программе второго разряда – хозяйка помоста Елизавета Басова. Ленинск-кузнечанки Ксения Горшкова и Любовь Догадина победили среди старших девушек. За ходом борьбы с особым пристрастием наблюдала и сама Мария Филатова.

У парней первенствовал в многоборье также кузбассовец Степан Иванов. Всего же в соревнованиях приняли участие более 80 юных гимнастов из Барнаула, Омска, Новокузнецка, Новосибирска, Кемерова и Ленинска-Кузнецкого.

Автор: Виктор Сохарев