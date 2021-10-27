Средства выделены из резервного фонда Правительства РФ, распоряжение об этом подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин.

В общей сложности на противодействие COVID-19, в том числе на стационарное лечение пациентов, российские регионы дополнительно получат более 56 млрд рублей. В Кузбасс будет направлено более 1,1 млрд рублей.

Минздраву России поручили в течение 30 дней заключить все необходимые соглашения с регионами и проконтролировать эффективность расходования средств.

Дополнительное финансирование увеличит запас прочности региональных систем здравоохранения и позволит бороться с коронавирусом без сокращения расходов на плановую медпомощь.