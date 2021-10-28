На совещании в администрации правительства Кузбасса губернатор Сергей Цивилев порекомендовал руководителям предприятий региона увеличить зарплаты рядовых сотрудников.

«Для Кузбасса и его жителей последние 3 года были крайне тяжелыми. Наша экономика серьезно пострадала от угольного кризиса, на который наложилась пандемия коронавируса. Сейчас угольный кризис заканчивается, беспрецедентную поддержку Кузбассу оказывают президент Владимир Владимирович Путин и Правительство Российской Федерации. Эти факторы обязательно дадут положительные эффекты в будущем. Но людям нужна помощь сегодня, поддержка здесь и сейчас. Еще раз подчеркиваю: все условия для работы предприятий даже в это сложное время правительством Кузбасса созданы. Поэтому я не просто обращаюсь с призывом, я настаиваю, чтобы жителям Кузбасса была оказана поддержка сейчас, в это тяжелое время», – отметил Сергей Цивилев.

Глава региона подчеркнул, что в правительстве региона регулярно проводятся переговоры с крупными промышленными предприятиями Кузбасса о повышении заработной платы для простых рабочих. Это станет дополнительной опорой для жителей в непростой экономической ситуации. Региональным Минтруда и Минпромторгу Сергей Цивилев поручил контролировать ситуацию с увеличением заработных плат рядовым сотрудникам.

Как рассказал министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин, сейчас состоят на учете 14,3 тыс. безработных при 45,6 тыс. вакансий. На обрабатывающие производства требуется около 6 тыс. человек, в сферах здравоохранения и предоставления социальных услуг зарегистрировано по 5 тыс. вакансий, столько же требуется специалистов в строительстве, для торговых работников есть 4,8 тыс. мест. При необходимости служба занятости населения готова переобучить по востребованным направлениям на рынке труда.