Очередной пункт открылся в общежитии Кемеровской медакадемии. Уже прошла ревакцинацию и автор сюжета – Елизавета Матико. Она, кстати, тоже студентка.

Через год Артём Новичков окончит обучение в медуниверситете и станет врачом-терапевтом. О важности любой вакцинации знает. До сегодняшнего дня в планах было две прививки: от коронавируса и от гриппа. Пока поставил лишь первую. Но уже через пару недель привьётся и от второго инфекционного заболевания. К тому же приближается практика в больнице.

Процедурный кабинет работает в дни вакцинации. Причём для его посещения необязательно проживать в общежитии. Сегодня в списке – 80 пациентов. Однако врачи предупреждают: если желающих будет больше, сыворотки хватит всем.

Чтобы избежать всплеска заболеваемости, по распоряжению губернатора Сергея Цивилева, до 25 ноября 80% обучающихся необходимо сделать первую аппликацию от COVID-19.

Автор: Елизавета Матико