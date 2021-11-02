Для компаний малого и среднего бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций из пострадавших от пандемии отраслей возобновлена выдача льготных кредитов по ставке 3 % годовых в рамках второго этапа программы «ФОТ 3.0». На эти цели Правительство РФ направит до 20 млрд рублей.

«Теперь программа расширена. Кредиты могут получить участники предыдущих программ «ФОТ 2.0» и «ФОТ 3.0», а также представители шести новых отраслей — дополнительного образования детей и взрослых, оказания услуг по дневному уходу за детьми, бытового обслуживания, химчистки, стоматологических, парикмахерских услуг и салоны красоты. Средства они также смогут направить на восстановление предпринимательской деятельности, в том числе на выплату зарплат или платежи по ранее выданным кредитам. Эти меры поддержки позволят бизнесу сохранить свои трудовые коллективы, помогут поддержать экономику региона и рынок труда», — рассказал заместитель председателя правительства Кузбасса по экономическому развитию и цифровизации Сергей Ващенко.

Кредит можно получить на полтора года из расчета: 1 минимальный размер оплаты труда – на каждого сотрудника. Прием заявок стартует 1 ноября и завершится 30 декабря 2021 года. Срок погашения увеличен вдвое — с 6 до 12 месяцев. Первые полгода можно не платить ни проценты, ни основной долг, а после в течение 12 месяцев погашать заем равными долями по низкой ставке 3 % годовых. Ключевое условие — компаниям необходимо сохранить численность сотрудников на уровне не ниже 90 %.

Льготные кредиты можно получить в 30 российских банках, которые участвуют в программе «ФОТ 3.0». С их перечнем можно ознакомиться на сайте Минэкономразвития России.

Кроме того, малый бизнес из пострадавших отраслей может получить единовременную выплату в размере 1 МРОТ (12792 рубля) на одного сотрудника в период нерабочих дней. Подать заявку на грант можно дистанционно через Федеральную налоговую службу с 1 ноября по 15 декабря. Средства выплатят с 15 ноября по 31 декабря.

Получить гранты смогут компании из сферы спорта, гостиничного бизнеса, общепита, дополнительного образования, культуры, развлечений и других. Ожидается, что мера охватит 2 млн человек, планируемое финансирование составит 27 млрд рублей.

Также кузбасским компаниям доступен весь комплекс мер поддержки в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — финансовой, образовательной, консультационной, информационной и имущественной. За дополнительной информацией предприниматели могут обращаться в Центр «Мой бизнес» по телефону: 8(3842) 77-88-70.