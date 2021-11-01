Они понимают друг друга, сделав пару комбинаций руками. В это воскресенье поздравления с профессиональным праздником принимали те, кто помогает людям с нарушением слуха понимать мир. В России на сегодня численность носителей жестового языка превышает 300 тысяч человек. Елизавета Матико училась азбуке на пальцах.

Мои руки ещё дрожат, а пальцы не слушаются, когда я пытаюсь хоть что-то «сказать» на языке жестов. Но наставник, Валентина Михайловна считает, что дело лишь в постоянной практике. «Говорить руками» у неё получается уже 58 лет. За повышением квалификации к ней как к профессионалу приходят сурдопереводчики и учителя Кузбасского центра образования.

Планирует стать сурдопереводчиком и Виктория Степаненко. Иногда она заходит к первоклашкам и помогает им осваивать пока ещё непривычный для них язык. Сама Вика уже выпускница, в этом году заканчивает 12-ый класс. В центре образовательная программа адаптирована под учеников с полной или частичной потерей слуха и нарушениями речи. Для них девушка запустила собственный проект. Рассказывает о достопримечательностях Кузбасса.

Обучение языку жестов – процесс небыстрый. Глухие люди учатся считывать информацию с губ и пальцев. И то, и другое даётся не с первого раза. Сначала нужно выучить алфавит, дактиль, и только после переходить к слогам и словам. В идеале, когда в школу для особенных детей попадает новичок, обучение необходимо пройти всей семье. Однако зачастую этого не происходит. Встречаются случаи, когда родные не до конца понимают своего ребёнка, тогда на помощь приходят переводчики.

Для выстраивания коммуникации специалисты используют самые разные способы. Например, ведут набор в музыкальный кружок. «На пальцах» можно даже петь. Сначала школьники делают это с помощью учителя, а после выступают на сцене самостоятельно. Если музыку им не слышно совсем, ориентируются на вибрацию под ногами. Всё – для того, чтобы в полной мере познавать мир.

Возможно, прозвучит странно, но у корреспондентов с сурдопереводчиками есть кое-что общее. Мы всегда жестикулируем в кадре. А еще каждый вечерний выпуск новостей сопровождается бегущей строкой, чтобы нас могли смотреть и, главное, понимать в том числе люди с нарушениями слуха.