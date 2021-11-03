Строительство культурных, спортивных, социальных объектов играет важную роль в социально-экономическом развитии региона: создаются новые рабочие места, растет качество социальных услуг, люди получают возможность заниматься спортом и творчеством.

Так, открытие нового терминала аэропорта Кемерово им. Алексея Леонова позволило создать 44 новых рабочих места, сейчас в аэропорту работает 390 человек. В ледовом дворце «Кузбасс» работает 191 сотрудник, здесь было создано 23 рабочих места. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Металлург» в Белове трудятся 59 человек, в том числе 10 пришли на вновь созданные места. 165 постоянных сотрудников и 27 совместителей работают в новой инфекционной больнице Новокузнецка, после реконструкции здесь дополнительно появилось 78 новых рабочих мест. На обновленном автовокзале в Белово работают 20 человек.

«Несмотря на сложности из-за пандемии, строительство не прекращается, зарплата достойная и выплачивается вовремя, мы довольны. Конечно, это важно — стройка помогает кормить семью, дети маленькие, деньги всегда нужны», — говорит монтажник Александр Андронов.

Только за 6 месяцев 2021 года в сферу строительства принято 4287 человек. Однако в регионе по-прежнему требуются рабочие строительных специальностей: из 45,6 тысячи свободных рабочих мест, представленных в Центре занятости населения, 5 тысяч вакансий относятся к строительной отрасли. Одна из самых востребованных специальностей — бетонщики, всегда пользуются спросом опытные штукатуры, облицовочники, маляры.

Всего на стройках Кузбасса сейчас трудится 33,9 тысячи человек. Среднемесячная заработная плата работников строительных организаций по сравнению с прошлым годом увеличилась на 13% и составляет 47403 рубля, что выше средней по региону. При этом надо учитывать, что уровень зарплаты зависит от многих факторов, в первую очередь, от квалификации и опыта строителя.

С 2019 года в 4 раза увеличено финансирование строительства объектов жилищной и социальной инфраструктуры. Если с 2016 по 2018 годы на эти цели направлено 12 млрд 818,8 млн рублей, то в 2019–2021 годах — 52 млрд 982,6 млн рублей.

На досрочную реализацию программы переселения из аварийного жилья в 2020 году Кузбасс получил 2 млрд рублей, в 2021 году по программе социально-экономического развития до 2024 года — еще 2,1 млрд рублей на переселение и 1 млрд рублей из резервного фонда на жилье для 1,8 тысячи детей-сирот. В результате жилищные условия быстрее на год или два смогут улучшить более 3 тысяч кузбассовцев — изначально такой объем финансирования был заложен на срок до 2024 года.