Центр работает в Кемерове на базе Государственной библиотеки Кузбасса для детей и молодежи. Проект реализуется в рамках гранта президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.

Для знакомства с культурой и традициями нашего края специалисты центра разработали специальную программу. Она включает творческие и познавательные встречи, спортивные и игровые программы, фольклорные вечера и семейные национальные праздники. Ее обязательной частью станут курсы русского языка, в том числе чтение вслух для начинающих изучать русский язык. Помощь в успешном овладении речью, коммуникативной и познавательной деятельностью окажет интерактивная песочница, которая включает 20 электронных программ для обучения и развития. Кроме того, с ее помощью для детей и молодежи можно будет проводить занятия по релаксации.

Также в центре семьям помогут успешнее пройти период адаптации и социализации, развить творческие способности ребят, окажут психологическую поддержку.

Организационное и финансовое содействие центру предоставляет министерство культуры и национальной политики Кузбасса.