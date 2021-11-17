Чтобы получить QR-код, без которого в регионе ограничен доступ в ряд учреждений, людям старшего поколения в офисах МФЦ помогут зарегистрироваться на портале госуслуг и распечатают документ. С сегодняшнего дня сертификат с QR-кодом действителен как в электронном, так и в бумажном видах. В первую очередь это актуально для пожилых людей, которые не пользуются смартфонами.

В документе указываются: информация о владельце, даты вакцинации и ревакцинации либо сведения о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации, информация о перенесенном коронавирусе. В правом верхнем углу бланка будет расположен QR-код.

Для регистрации на портале Госуслуг пожилому человеку нужно предоставить специалисту МФЦ паспорт и СНИЛС, процесс оформления займет не более 20 минут.

Если после создания учетной записи сертификат не отображается в личном кабинете, нужно обратиться в медорганизацию, где сделали прививку, чтобы данные внесли в базу Госуслуг. Сертификат о прививке появится в личном кабинете в течение суток. Другой вариант – с помощью специалиста МФЦ оформить на сайте Госуслуг жалобу с указанием медорганизации и сроков вакцинации. В этом случае сертификат поступит в личный кабинет через три дня.

Те пожилые люди, которые самостоятельно не могут прийти в МФЦ, смогут оформить сертификат с помощью официального представителя. Перечень документов, необходимых для этой процедуры, уточняйте в МФЦ по месту жительства.

Специалисты Минздрава напоминают, что право на получение сертификата с QR-кодом имеют три категории граждан: вакцинированные от COVID-19 российскими вакцинами (срок действия – 12 месяцев); официально переболевшие коронавирусом (срок действия – 6 месяцев); получившие отрицательный результат ПЦР-теста (срок действия – 72 часа).

Переболевшие коронавирусом смогут получить QR-код только в том случае, если факт заболевания был внесен в федеральный регистр переболевших ковидом, то есть человек обращался к врачу. Если болел дома бессимптомно и за медицинской помощью не обращался, получить QR-код о перенесенной болезни невозможно.