Найти работу по специальности, обучиться новой профессии или открыть собственное дело. Сделать процесс трудоустройства более быстрым и эффективным помогает кадровый центр «Работа в России». Рассказывает Арина Мерлова.

От постановки на учёт до трудоустройства – один месяц. Тарас Скоморох несколько лет работал администратором. В итоге решил, что это не его. Поменять профессию помогла программа переподготовки. Уже третий месяц проходит стажировку в крупной компании. Теперь он – специалист по кадровому делопроизводству.

Сегодня только в Кемерове и округе на учёте как безработные состоят 2400 жителей. При этом есть 12 000 актуальных вакансий. Но если эти вакансии не подходят соискателям, есть вариант открыть собственное дело – оформить самозанятость или ИП.

Специалисты кадрового центра помогают составить бизнес-план и защитить его. На реализацию идеи выдаётся субсидия в размере 150 тыс. рублей. Только в 2021 году таким путём пошли 18 кемеровчан.

Программ действительно много. Кроме этого, в кадровом центре учат правильно составлять резюме, организуют ярмарки вакансий, онлайн-собеседования – все для того, чтобы снизить уровень безработицы.

Автор: Арина Мерлова