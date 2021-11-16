Вступление в силу новых коронавирусных ограничений в Кузбассе увеличило темпы вакцинации примерно в 1,5 раза. На некоторых прививочных пунктах наблюдается самый настоящий ажиотаж. Где и как можно получить свою дозу препарата, узнавал Сергей Ищенко.

Пункт вакцинации в одном из гипермаркетов столицы Кузбасса на проспекте Ленинградском открыл свои двери буквально вчера. В понедельник в нем поставили 28 доз вакцины. Сегодня только за 3 часа работы через его двери прошли 3 десятка человек, и очередь только растет.

И подобная картина – повсеместно в пунктах вакцинации, развернутых в торгово-развлекательных центрах. Люди нередко стоят в очередях по несколько часов, а между тем поставить прививку можно и в классических медицинских учреждениях. Этой возможностью и воспользовалась 30-летняя Александра Потанина.

Для разгрузки медучреждений малых городов по региону с начала ноября по 10 декабря курсирует «поезд здоровья», где можно не только получить консультацию узких специалистов, но и поставить вакцину. Так поступила Нина Аксенова из Ленинска-Кузнецкого.

Власти подчеркивают: у людей есть выбор, где прививаться. В регионе функционируют 178 стационарных и 142 мобильных пункта вакцинации, их адреса и график работы указаны на официальном сайте Минздрава Кузбасса.

Что касается граждан, которым нельзя ставить прививку по медицинским показателям – таким кузбассовцам необходимо пройти врачебную комиссию и получить справку.

Согласно нормативно-правовой базе, QR-коды не предоставляются лицам, перенёсшим коронавирус без обращения в медучреждения: данные о заболевании должны находиться в федеральном регистре, куда их можно внести только при наличии положительного результата ПЦР-теста.

Автор: Сергей Ищенко