В ней примут участие сотрудники подразделений по противодействию экстремизму, уголовного розыска, экономической безопасности и противодействия коррупции, обеспечения охраны общественного порядка органов внутренних дел региона.

До 26 ноября правоохранители проведут конференции, круглые столы, лекции о деструктивном влиянии радикальных объединений и движений, экстремизма на безопасность людей. Сотрудники полиции расскажут кузбассовцам с точки зрения своего профессионального опыта и знаний о том, насколько опасны такие течения и поощрение их деятельности.

Акция призвана не только объяснить вред экстремизма и пресечь его, но и наладить открытый диалог и обратную связь по этому важному вопросу.