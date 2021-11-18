С 15 ноября 2021 года кузбассовцы должны предъявлять QR-код для посещения концертных залов, театров, кинотеатров, спортивных организаций, предприятий общественного питания, торговых центров (кроме пунктов вакцинации и аптечных организаций; супермаркетов, дискаунтеров, реализующих продовольственные товары), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, бассейнов, салонов красоты, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и т. д. Подробнее – в распоряжении Губернатора Кузбасса от 13.11.2021г. №157-рг.

В этой публикации собрана подробная информация, как правильно действовать человеку, чтобы вести привычный образ жизни, не подвергая себя и других опасности заражения COVID-19.

Кому положен QR-код?

QR-коды доступны трем категориям граждан РФ:

Вакцинированным от COVID-19 российскими вакцинами

Официально переболевшим ковидом

Сдавшим ПЦР-тест на наличие коронавирусной инфекции и получившим отрицательный результат.

Где гражданин может получить QR-код?

В личном кабинет на портале «Госуслуги» или при обращении в МФЦ. С 8 ноября 2021 года форма сертификата о вакцинации от COVID-19 изменилась, теперь она содержит: подробную информацию о владельце, вакцинации, ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний к вакцинации, перенесенном заболевании. Кроме того, в правом углу расположен QR-код.

При желании можно получить сертификат на бумажном носителе вместе с необходимой информацией и соответствующим QR-кодом. Для этого можно распечатать его самостоятельно с помощью личного кабинета на портале «Госуслуги» или обратиться в МФЦ.

Как получить QR-код?

Вакцинированным гражданам для получения сертификата о прививке от коронавируса нужно предоставить паспорт, СНИЛС и полис ОМС в пункте вакцинации, убедиться, что данные совпадают с теми, что указаны в вашей учетной записи на портале «Госуслуги». После завершения курса вакцинации сертификат с QR-кодом должен появиться в личном кабинете портала «Госуслуги».

Важно: для получения QR-кода нужно, чтобы факт заболевания COVID-19 был внесен в федеральный регистр переболевших. Если вы не обращались к врачу или переболели бессимптомно, то не сможете получить QR-код о перенесенной болезни.

Когда появляется QR-код в личном кабинете?

QR-код вакцинированного прививками «Эпиваккорона», «Спутник V», «Ковивак» – на следующие сутки после второй прививки.

QR-код вакцинированного прививкой «Спутник Лайт» – через 21 день после вакцинации.

QR-код переболевшего – на следующие сутки после выздоровления.

QR-код результата ПЦР – на следующие сутки после проведения исследования.

Срок действия QR-кода?

QR-код вакцинированного – 12 месяцев.

QR-код переболевшего – 6 месяцев.

QR-код результата ПЦР – 72 часа.

Что делать, если QR-код не появился на «Госуслугах»?

Проверьте подтверждена ли учетная запись на госуслугах.

Подайте жалобу на портале «Госуслуги» с указанием подробной информации.

Обратитесь в медицинскую организацию для уточнения корректности данных.

Кроме электронного QR-кода, можно предъявлять сертификат о вакцинации на бумажном носителе с QR-кодом или справку о наличии медицинского отвода от вакцинации.

Как получить справку о наличии медицинского отвода от вакцинации?

Порядок выдачи определен в соответствии с временными методическими рекомендациями «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19».

«Решение о выдаче такой справки принимает врачебная комиссия той медорганизации, где пациент наблюдается по заболеванию. Если у пациента имеются временные противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции, справка выдается сроком до 30 дней с последующей консультацией врача-специалиста, выдающего справку. В справке о наличии у пациента медотвода должны быть отражены ФИО пациента, диагноз, определяющий медицинский отвод, срок действия справки и место ее предоставления», – прокомментировал министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин.